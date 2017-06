Leul, în cădere liberă în următorul an?

Peste 70% dintre analiștii financiari ai CFA România anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar indicatorul de creștere economică a crescut în luna aprilie 2017, față de luna anterioară, la valoarea de 60,8 puncte, a transmis instituția.

Indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România, asociația analiștilor financiari certificați, a crescut în luna aprilie, față de luna anterioară, la valoarea de 60,8 puncte, fiind cu 4 puncte mai mare decât valoarea consemnată în exercițiul anterior. Majorarea s-a datorat în special evoluției indicatorului de condiții curente, care a fost de 76,0 puncte, valoare în creștere cu 8,3 puncte, în timp ce indicatorul anticipațiilor a crescut cu 1,8 puncte, până la valoarea de 53,2 puncte.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, este de remarcat că 73% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valorile mediane ale anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni au consemnat un curs anticipat de 4,5500, în timp ce pentru orizontul de 12 luni au consemnat un curs anticipat de 4,6000. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (mai 2018 / mai 2017) a înregistrat o valoare mediană de 1,65%. Sunt de remarcat anticipațiile de majoare a ratelor de dobândă la leu atât pentru scadențele pe termen scurt (3 luni), cât și pentru cele pe termen mediu (5 ani), 89% dintre participanții la sondaj anticipând această evoluție.

Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomică a fost lansat de către CFA România în luna mai 2011, reprezentând un indicator prin care dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.

Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanții sunt membri ai CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenelor CFA. Indicatorul de încredere macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condițiile curente (referitoare la mediul de afaceri și piața muncii) și anticipațiile, pentru un orizont de timp de un an, pentru mediul de afaceri, piața muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Titlul CFA este unul dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniștilor din domeniul financiar. Administrat de către CFA Institute, CFA este un program post-universitar care pregătește și testează candidații în domeniul eticii și standardelor profesionale, analizei situațiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei și evaluării diverselor instrumente financiare și de investiții. Astăzi, în lume, există peste 140.000 de deținători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliați la cele 147 de societăți membre ale CFA Institute. În prezent, CFA România are peste 210 membri, majoritatea deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst sau candidați pentru unul din cele 3 nivele ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu. Profesioniștii care sunt membri CFA România lucrează pentru instituții bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță etc.