Leul, în dizgraţia euro

O nouă zi, un alt pas de depreciere gravă a leului! După ce moneda naţională a deschis noul an cu o cotaţie oficială de 4,0296 unităţi/euro, în această săptămînă a reuşit performanţa negativă de a acumula trei maximuri istorice consecutive de pierdere în favoarea euro, respectiv 4,3025 lei pentru un euro, marţi, 4,3098, miercuri şi 4,3127, joi. Comparativ cu ultima cotaţie a anului trecut, leul a pierdut, ieri, pe curs, 32,75 bani, potrivit calculului BNR. Pe piaţa locală valutară, paritatea leu/euro a urcat pînă la un maxim de 4,3400 unităţi, iar pe cea interbancară, ordinele de vînzare s-au făcut la o medie de 4,3800 lei/euro la BCR şi Raiffeisen Bank sau la recordul de 4,4100 lei/euro la BRD. Banca centrală nu va face nimic să sprijine leul pînă ce nu apare proiectul de buget pe 2009, companiile nu vor avea în continuare acces la credite din partea băncilor, populaţia îşi va plăti cu şi mai mare greutate ratele şi facturile, deci restanţele se vor amplifica, iar preţurile la alimente, utilităţi, combustibili vor creşte şi mai mult din februarie. Primele majorări de preţuri, deloc timide, au apărut deja la raft, pentru produse cum sînt mezelurile, carnea, laptele praf, detergenţii, produsele de igienă corporală, legume-fructe, condimente etc. Carburanţii s-au scumpit la pompă după cum anunţau producătorii autohtoni, deşi preţul petrolului pe pieţele internaţionale este în scădere. Într-un cuvînt, viaţa este mai scumpă, cheltuielile zilnice mai costisitoare, iar ipoteza că euro va ajunge la 4,5 lei nu mai este deloc o fantasmă, ci are şanse să devină realitate pînă la finele trimestrului I. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat, ieri, la un post naţional de televiziune, că românii vor fi tentaţi să spună că un curs de 4 lei/euro ar fi minunat şi nu va mai fi privit cu atîta indignare, cum se întîmpla anul trecut.