Leul, în urcare

Leul s-a apreciat în şedinţa de ieri, în linie cu valutele din regiune, iar cursul de schimb a încheiat şedinţa interbancară de ieri la 4,1185 - 4,1215 lei/euro, cotaţii cu 3,55 - 3,35 bani sub paritatea de la finalul zilei de vineri. De fapt, leul a înregistrat cea mai vizibilă apreciere din regiune. Cursul de referinţă anunţat de BNR, de 4,1252 lei/euro, a fost cu 1,3 bani sub rata publicată în şedinţa anterioară, 4,1382 lei/euro. Băncile comerciale au afişat, ieri dimineaţă, dobânzi de 7,45% - 7,95% pentru depozitele cu scadenţa la o zi, randamentele fiind de peste două ori mai mari decât cele de vineri, de 3,17% - 3,67%. Majorarea dobânzilor la plasamentele pe o zi a fost determinată de faptul că luni este prima zi a unei noi perioade în care băncile trebuie să realizeze rezervele minime obligatorii impuse de BNR. Ulterior, banca centrală a realizat prima operaţiune de tip repo din acest an, prin intermediul căreia a injectat 6,066 miliarde lei în piaţa interbancară, la o dobândă de 7,5%, egală cu rata de politică monetară. În urma licitaţiei BNR, dobânzile pentru depozitele cu scadenţa la o zi au scăzut uşor, la 7% - 7,5%. Pe de altă parte, randamentele practicate de bănci pentru plasamentele cu scadenţa la o săptămână au rămas neschimbate şi au variat între 7,7% şi 8,2%.