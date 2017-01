Leul, lovit de insolație

Cursul de schimb anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a urcat ieri cu 0,14 bani (0,03%), la 4,4193 lei/euro, după ce a atins pe parcursul dimineţii un minim de 4,4170 lei/euro, într-o piață cu volume de tranzacţionare mai scăzute, specifice perioadei de vară. Pentru dolarul american, BNR a anunţat un curs de 3,2445 lei, în scădere cu 0,16 bani (0,05%) faţă de vineri. Francul elveţian a fost cotat de banca centrală la 3,6407 lei, în urcare cu 0,07% faţă de 3,6381 lei/franc vineri. În regiune, forintul şi zlotul au stagnat în fața euro. Ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei, pe termen de o zi, au scăzut ieri la 0,52 -1,02% pe an, de la 0,70 - 1,20% vineri. Dobânzile continuă să fie sub rata de politică monetară a BNR, de 3,5% pe an. Nu în ultimul rând, indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut ieri la 2,21% pe an, de la 2,23% vineri.