Leul, lovit de instabilitatea politică

Leul ar putea coborî la un minim record faţă de euro din cauza instabilităţii politice din România, dar şi în contextul deteriorării cererii pentru active riscante pe fondul temerilor privind economia globală, potrivit unei analize a Brown Brothers Harriman & Co, preluată de Bloomberg. Cursul ar putea creşte la circa 4,4 lei/euro, potrivit estimărilor firmei de servicii financiare Brown Brothers Harriman & Co, apropiat de minimul record de 4,4012 lei/euro înregistrat pe 29 iunie. „Pe fondul problemelor globale, ne aşteptăm ca acest curs să urce treptat în următoarele săptămâni. Am dori să adăugăm şi că instabilitatea politică este o problemă care, probabil, se va înrăutăţi”, avertizează analiştii. Bursele din Europa şi Asia sunt în scădere, la fel ca majoritatea valutelor tranzacţionate pe pieţele financiare internaţionale, în aşteptarea rapoartelor privind preţurile de pe piaţa rezidenţială americană şi încrederea consumatorilor din SUA. Datele vor influenţa încrederea investitorilor în procesul de relansare economică globală şi, implicit, vor afecta direcţia pieţelor.