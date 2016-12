Leul nu găseşte motiv să se aprecieze

Cotaţiile leului au rămas aproape de 4,42 unităţi/euro, într-o piaţă (prea) liniştită, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă în creştere cu un ban, de 4,4179 unităţi, un maxim al ultimelor zece săptămâni. Paritatea pentru dolarul american a urcat cu 1,16 bani, la 3,4194 lei, un nou record negativ al ultimelor trei luni. Totodată, cursul pentru francul elveţian a urcat la 3,6166 lei. Potrivit dealerilor, piaţa valutară autohtonă rămâne sub influenţa excesului de lei şi tensiunilor europene. Tot ieri, dobânzile pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR, indicatorul folosit la calculul dobânzilor creditelor în lei - n.r.) au scăzut la 0,98 - 1,48% pe an, mult sub rata dobânzii de politică monetară a BNR, de 5,25%. (P.N.)