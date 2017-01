Leul pierde doi bani în raport cu euro

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, faţă de euro cu peste doi bani (0,65%) pînă la 3,1786 lei/euro, ca urmare a cumpărărilor de valută din regiune, care au atras deprecierea generală a monedelor din ţările emergente, susţin dealerii. \"Leul s-a înscris în mişcarea regională de depreciere a monedelor din ţările emergente, ca urmare a scăderii celor mai multe burse. Leul a devenit mai puţin atrăgător pentru investitori şi din cauza faptului că dobînzile interbancare au scăzut foarte mult\", a spus dealerul şef al ABN Amro Bank România, Dragoş Balaci. Euro era cotat la 3,1740-3,1790 lei în deschiderea şedinţei valutare de ieri, la un nivel cu peste un ban mai sus decît cel de marţi, iar în primele două ore de tranzacţionare euro, s-a menţinut peste 3,17 lei.

Moneda naţională s-a apreciat uşor la 3,1700 lei/euro în prima oră de tranzacţionare, dar pînă la jumătatea zilei, s-a depreciat pînă la 3,1830 lei/euro. În jurul orei 13:00, cursul oficial era de 3,1785 lei/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1786 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 204 lei vechi (0,65%) faţă de euro, de la 3,1582 lei/euro, cît era marţi. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3636 şi 1,3684 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3660 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 210 lei vechi (0,91%) faţă de dolar, de la 2,3043 lei/dolar, cît era marţi, la 2,3253 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 3,56% pe an faţă de 5,94% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 4,66% pe an, de la 6,71% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au scăzut la 3-4% pe an de la 4,75-6,50% pe an, cît erau marţi, ca urmare a creşterii lichidităţii din piaţa interbancară.