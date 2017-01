Leul pierde teren în faţa euro, pe fondul unor cumpărări mai mari de valută

Leul a pierdut, ieri, 0,09% faţă de moneda europeană pînă la 3,3433 lei/euro, ca urmare a unor ordine mai mari de cumpărare de valută în prima parte a zilei, în special de natură comercială, spun dealerii. \"Au fost ordine de cumpărare de valută, mai ales de natură comercială\", a spus Mirela Cadar, senior dealer la Banca Transilvania. Ea a adăugat că mişcările nu sînt foarte ample în prezent pe pieţele valutare din regiune, jucătorii aşteptînd decizia băncii centrale americane în cadrul reuniunii de politică monetară de astăzi. Jucătorii de pe piaţa românească sînt prudenţi în aşteptarea şedinţei de politică monetară de astăzi a băncii centrale, iar cei mai mulţi analişti estimează o majorare a dobînzii cheie între 0,25 şi 0,50%. \"Cred că doar o creştere cu minim 0,5 puncte procentuale a dobînzii s-ar simţi mai puternic într-o întărire a leului, iar o majorare de 0,25 puncte ar rămîne fără efect asupra cursului de schimb sau, mai degrabă, va avea un efect de depreciere a leului\", a arătat Cadar.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3433 lei/euro, descrie o depreciere uşoară a monedei naţionale - cu 0,09% faţă de euro, de la 3,3402 lei/euro, cît era luni. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a menţinut în prima parte a zilei la cotaţii apropiate de 1,44 dolari/euro, iar în jurul orei 14:15, ora României, moneda americană era cotată la 1,4389 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,22%) faţă de dolar, de la 2,3181 lei/dolar, cît era luni, la 2,3233 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,08% pe an, faţă de 7,02%, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut uşor la 7,63% pe an, de la 7,70% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei s-au menţinut la 7,25-7,50% pe an în prima parte a zilei de ieri.