Leul pierde teren în faţa euro

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu peste trei bani (0,92%) faţă de euro pînă la 3,3238 lei/euro, ca urmare a valurilor de cumpărări de valută din prima parte a şedinţei valutare, după anunţarea datelor negative despre economia României şi a mişcării regionale similare, susţin dealerii. \"Piaţa valutară este mai liniştită decît ieri, dar leul a continuat să aibă o tendinţă de depreciere faţă de euro, în vreme ce restul monedelor emergente au avut o evoluţie relativ stabilă\", a spus dealerul-şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3238 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 304 lei vechi (0,92%) faţă de euro, de la 3,2934 lei/euro, cît era marţi.

Deprecierea leului a început încă din a doua parte a şedinţei valutare de luni, după comunicatul dat de agenţia de rating Standard&Poor\'s, care a încadrat România în categoria unor ţări care ar putea avea probleme de lichiditate. Creşterea rezervelor valutare ale României cu peste 10% a fost interpretată de mulţi investitori ca un semnal al intervenţiei efectuate de BNR pe piaţa valutară în luna august - un motiv în plus pentru deprecierea leului. De asemenea, creşterea înregistrată de PIB în al doilea trimestru, de doar 5,6%, sub aşteptările pieţei, a avut un impact negativ asupra investitorilor. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3567 şi 1,3630 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3589 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 240 de lei vechi (0,99%) faţă de dolar, de la 2,4222 lei/dolar, cît era marţi, la 2,4462 lei/dolar. BNR a afişat, în prima parte a zilei, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,29% pe an, faţă de 5,62% pe an cît în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 6,31% pe an de la 6,56% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 5,5-6,5% pe an.