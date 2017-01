Leul pierde uşor teren în faţa euro

Moneda naţională s-a depreciat uşor, ieri, cu 23 de lei vechi (0,07%) faţă de euro pînă la 3,1967 lei/euro,după o primă parte a şedinţei de tranzacţionare în care cotaţiile au stagnat uşor peste 3,19 lei/euro, susţin dealerii. După deschiderea şedinţei valutare locale la cursul de 3,1920 - 3,1940 lei/euro, moneda naţională a avut o uşoară tendinţă de apreciere pînă la o cotaţie maximă de 3,1900 - 3,1920 lei/euro, după care a revenit la cotaţiile de deschidere, potrivit dealerilor. După prînz, cotaţia euro urcat însă spre 3,20 lei. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1967 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 23 de lei vechi (0,07%) faţă de euro, de la 3,1944 lei/euro, cît era luni.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat, în prima parte a zilei de ieri, pînă la cotaţii de mai puţin de 1,36 unităţi/euro. Dolarul se tranzacţiona între 1,3561 şi 1,3627 dolari/euro, iar în jurul orei 14:30, ora României, cotaţia era de 1,3580 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu peste un ban (136 de lei vechi, 0,58%) faţă de dolar, de la 2,3405 lei/dolar, cît era luni, la 2,3541 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,66% pe an faţă de 5,69% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 6,59% pe an, de la 6,76% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au revenit la niveluri apropiate de dobînda cheie a băncii centrale, de 6-7% pe an. Piaţa aşteaptă licitaţia de joi de titluri de stat la zece ani cu o sumă anunţată de 100 de milioane de lei.