Leul, presat de reducerea dobînzii monetare

Reducerea dobînzii de politică monetară de către Banca Naţională a României (BNR), la 8,5%, nu va determina o depreciere puternică a leului pe termen scurt, însă noi reduceri ale ratei, asociate cu măsuri adiţionale pentru îmbunătăţirea lichidităţii, ar putea duce cursul la 4,7 lei/euro pînă la finele anului, potrivit ING. „Pe termen scurt, nu ne aşteptăm la o depreciere puternică a leului după scăderea dobînzii dar, dacă pe parcursul anului 2009, reducerile ratei vor fi însoţite de măsuri adiţionale pentru a îmbunătăţi condiţiile de lichiditate de pe piaţa interbancară, ar trebui să vedem leul depreciindu-se în linie cu prognoza noastră, respectiv un vîrf de 4,7 lei/euro la finele anului şi de 4,5 lei/euro în 2010”, se arată într-un raport ING. Analiştii băncii se aşteaptă ca BNR să reducă rata dobînzii de politică monetară cu încă 0,5 puncte procentuale în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie şi cred că sînt şanse destul de mici ca această rată să coboare sub 8% în acest an, deoarece există riscuri inflaţioniste mari atît în 2009, cît şi în primul semestru din 2010. „Doar reduceri bruşte ale inflaţiei şi un leu mai puternic, care nu sînt aşteptate pentru moment, ar putea duce rata la sub 8%. La şedinţa BNR din septembrie ne aşteptăm, de asemenea, la o tăiere a rezervelor minime obligatorii la lei cu 2-3 puncte procentuale, de la nivelul actual de 15%”, se mai arată în raport. Analiştii concluzionează că, deşi cele mai recente decizii ale BNR ajută la revenirea economiei în următoarele trimestre, ele cresc totodată şi vulnerabilitatea leului, avînd în vedere şi riscurile de pe partea fiscală. BNR a redus marţi dobînda de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, de la 9%, la 8,5% pe an, şi a coborît ratele rezervelor minime obligatorii pentru valută de la 35%, la 30% din pasivele băncilor cu scadenţă sub doi ani. Inflaţia a urcat cu 0,2% în iunie, faţă de mai, în contextul majorării preţurilor la mărfurile nealimentare şi servicii şi a unei reduceri uşoare a celor la alimente, în timp ce rata anuală a coborît comparativ cu luna anterioară de la 5,95% la 5,86%. Moneda naţională nu a afişat oscilaţii semnificative în ultimele două luni, astfel că BNR a afişat un curs mediu de 4,2126 pentru iunie şi de 4,2168 pentru luna iulie. De la începutul acestui an, BNR a efectuat alte trei reduceri de dobîndă, proces început în luna februarie, cînd a aplicat o scădere de 0,25 puncte procentuale, de la 10,25%, la 10%, urmată de o nouă tăiere în luna mai, de la 10%, la 9,5%, prima relaxare de 0,5 puncte din ultimii doi ani, şi apoi, în iunie, o diminuare la 9%.