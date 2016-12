Leul, regele valutelor din Europa Centrală şi de Est

ŞEF PRINTRE VECINI Leul este singura monedă din Uniunea Europeană care s-a ţinut tare în faţa dolarului american, în primele cinci luni ale anului. Astfel, chiar dacă leul s-a depreciat în mai, avansul din ianuarie - aprilie i-a permis să reziste. În faţa euro, leul n-a prea avut prea multe şanse, în ultima lună, dar, după cinci luni, rămâne valuta comunitară cu cea mai mare apreciere. „Creşterea economică a României din trimestrul I, cu 0,5%, şi recomandarea Comisiei Europene privind abrogarea procedurii de deficit excesiv au fost pilonii principali care au susţinut leul”, considerăm oficialul casei de brokeraj Noble Securities Silviu Pojar. Totuşi, în mai, leul a scăzut cu circa 1,5% în faţa euro; este a doua cea mai mare depreciere, după zlotul polonez, care a pierdut circa 2,7%. „Polonia are o inflaţie anuală în scădere, de 0,8% în aprilie, în condiţiile în care economia este pe minus, iar investitorii iau în calcul posibilitatea ca Banca Centrală a Poloniei să scadă încă o dată dobânda de referinţă”, explică Pojar. Şi lira sterlină şi coroana suedeză s-au depreciat, luna trecută, înregistrând variaţii sub 1% faţă de moneda unică. La polul opus, forintul a crescut cu aproape 1%, după câteva victorii marcate de economia Ungariei, care a urcat cu 0,7% în trimestrul I. Şi coroana cehă a crescut în raport cu euro, însă nesemnificativ. Leul rămâne, după primele cinci luni, moneda cu cea mai mare apreciere faţă de euro (plus 1,3%), după un traseu extrem de sinuos, cu creşteri record şi deprecieri pe măsură.

INVESTITORII, TOT MAI PRUDENŢI În mai, majoritatea monedelor comunitare s-au depreciat în faţa dolarului american, inclusiv leul (-2,7%). După primele cinci luni ale anului însă, leul este singura monedă din UE care a rezistat, mulţumită creşterii din prima parte a anului. Valutele vecine au scăzut cu 1,5 - 6,5% în faţa dolarului, în aceeaşi perioadă. „România este acum într-un con de lumină favorabilă, iar încrederea investitorilor în leu nu s-a diminuat. Desigur, dacă banca centrală va reduce dobânda cheie, atunci o volatilitate a leului va fi de aşteptat”, conchide Silviu Pojar. Rămâne de văzut însă cât de tare se va ţine leul, mai ales că iunie nu a început deloc bine. Ieri, în prima şedinţă a săptămânii, cotaţiile monedei naţionale au continuat să urce, astfel că BNR a anunţat un curs mai mare cu 2,96 bani faţă de vineri, de 4,4090 lei/euro. Este cel mai ridicat nivel din ultimele două luni, o rată superioară fiind publicată la 9 aprilie. Faţă de dolar, leul s-a depreciat ieri cu 1,09 bani, până la 3,3846, un maxim din 8 aprilie. Potrivit dealerilor, scăderea este cauzată de prudenţa tot mai mare a investitorilor, care au reacţionat la datele sub aşteptări privind industria chineză. În plus, în piaţă există îngrijorări că banca centrală din SUA ar putea frâna programul de stimulare a economiei.