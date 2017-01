Leul revine în forţă

Leul s-a apreciat în şedinţa interbancară de ieri, banca centrală afişând un curs de 4,2115 lei/euro, cu 0,18% mai mic faţă de cel de luni. Şi dolarul a pierdut teren în raport cu moneda naţională, cursul ajungând la 2,9491 lei/dolar, cu 0,76% sub nivelul din şedinţa precedentă. „Leul a fost favorizat de sentimentul optimist al investitorilor şi de evoluţia pozitivă a indicilor bursieri. În plus, deficitul bugetar a fost de 1,4% din PIB, sub ţinta de 2,3% agreată cu FMI”, spun economiştii de la ING. Comparativ cu şedinţa de luni, leul a câştigat 2,67 bani în faţa francului elveţian, ajungând la 3,5331 lei/franc.