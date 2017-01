Leul s-a apreciat cu aproape un ban în raport cu euro

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, faţă de euro cu 0,27% pînă la 3,1664 lei/euro, ca urmare a tendinţei de apreciere a tuturor monedelor din regiune faţă de euro, susţin dealerii. \"Forintul, zlotul şi lira turcească s-au apreciat faţă de euro în prima parte a zilei. Leul s-a apreciat uşor dimineaţă faţă de moneda europeană, după care a revenit la nivelul din deschidere, în apropierea căruia s-a stabilizat\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1664 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 87 de lei vechi (0,27%) faţă de euro, de la 3,1751 lei/euro, cît era joi. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3682 şi 1,3713 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3692 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 135 de lei vechi (0,58%) faţă de dolar, de la 2,3249 lei/dolar, cît era joi, la 2,3114 lei/dolar. \"Vineri vor fi anunţate datele despre locurile de muncă nou create în economia americană în luna iulie. Dacă rezultatele vor fi mult sub aşteptările pieţei, de 130.000 de locuri de muncă, este de aşteptat ca dolarul să se deprecieze\", a mai spus Bîrle. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 3,06% pe an faţă de 3,25% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 4,06% pe an, de la 4,38% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel scăzut de 3-4% pe an, ca urmare a creşterii lichidităţii din piaţa interbancară.