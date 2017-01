Leul s-a apreciat cu un ban

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat ieri un curs de referinţă de 3,6379 lei/euro, cu 0,09 bani sub nivelul afişat în ultima zi a săptămînii trecute. Primele transferuri care s-au realizat la începutul acestei săptămîni în deschiderea şedinţei bancare au atins o cotă de 3,6430-3,6470 lei/euro, iar în jurul orei 10:00, rata de schimb se situa la 3,6330-3,6355 lei/euro. La ora 13:00, un euro era cotat la 3,6375-3,64 lei pe piaţa interbancară. \"Piaţa este foarte liniştită, întrucît nu există factori perturbatori”, a spus un dealer. Leul s-a apreciat uşor în şedinţa interbancară de ieri, cursul închizîndu-se uşor sub 3,64 lei/euro. La deschidere, leul a cîştigat circa un ban comparativ cu moneda unică, pe fondul sentimentului pozitiv din regiune. În timpul şedinţei, cursul a variat între un maxim de 3,642 lei/euro şi un nivel minim de 3,633 lei/euro. Pentru moneda americană, banca centrală a calculat o referinţă de 2,4855 lei/dolar, cu 0,67 bani peste cursul anunţat vineri. Pe piaţa monetară, dobînzile la depozitele cu scadenţa la o zi au coborît uşor, de la 8,75-9,25% la 8,5-9%. Tot ieri, BNR a atras 3,45 miliarde de lei din piaţa interbancară, printr-un depozit cu scadenţa la o săptămînă şi o dobîndă anuală de 9%, egală cu dobînda de politică monetară. La licitaţie au participat 14 bănci comericale. Săptămîna trecută, BNR a retras din piaţă 80 de milioane de lei, într-un depozit cu scadenţa la două săptămîni, cu o dobîndă de 9% pe an, pe fondul unei lichidităţi scăzute şi a unor dobînzi ridicate, afişate pe piaţa interbancară la acea dată.