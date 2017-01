Leul s-a apreciat faţă de dolar la maximul ultimilor şase ani

Leul a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor şase ani şi patru luni faţă de dolar, de 2,5026 lei/dolar, ca efect combinat al întăririi monedei naţionale faţă de euro şi al deprecierii dolarului pe pieţele internaţionale. Cursul afişat ieri de Banca Naţională a României (BNR) arăta o apreciere a monedei naţionale cu 55 de lei vechi faţă de euro de la 3,3474 lei/euro, cît era luni, la 3,3419 lei/euro, pe fondul ordinelor de vînzare de valută din prima parte a zilei. Pentru moneda americană, banca centrală a afişat, ieri, un curs oficial de 2,5026 lei/dolar, respectiv o apreciere cu 0,16% a leului faţă de nivelul din ziua precedentă a dolarului, cînd valoarea era de 2,5067 lei/dolar.

Întărirea leului a dus cotaţia leu/dolar la un nivel care nu a mai fost atins din 10 noiembrie 2000, cînd Banca Naţională a României (BNR) a afişat un curs de 25.024 de lei vechi (echivalentul a 2,5024 lei noi) pentru un dolar. Piaţa financiară românească nu tranzacţionează direct moneda americană, dar banca centrală calculează raportul leu/dolar în funcţie de evoluţia pieţelor financiare internaţionale. Dolarul s-a depreciat în prima parte a zilei de ieri faţă de moneda europeană pînă la 1,3383 dolari/euro. Banca centrală a afişat în prima parte a zilei de marţi un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,03% pe an faţă de 7,01% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 7,86% pe an de la 7,89% pe an, cît era luni.