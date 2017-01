Leul s-a apreciat, în acest an, cu 8% faţă de euro şi cu 17% în raport cu dolarul

Moneda naţională s-a apreciat în acest an, în termeni nominali, cu 8% faţă de euro, cursul de 3,3817 lei/euro anunţat de Banca Naţională a României după ultima zi de tranzacţionare plasîndu-se sub estimările analiştilor, care indicau un raport situat în jurul a 3,5 lei/euro. În prima zi de tranzacţionare din 2006, cursul afişat de BNR a fost la 3,6765 lei/euro. Aprecierea leului s-a remarcat chiar din primele săptămîni, astfel că la începutul lunii februarie, cotaţia a scăzut sub 3,6 lei. Raportul leu/euro a coborît pentru prima dată în acest an sub 3,5 unităţi pe 21 februarie, prag sub care nu se mai poziţionase de cinci luni. Cursul s-a menţinut sub 3,5 unităţi pe tot parcursul lunii februarie, însă a revenit peste acest nivel la începutul lui martie. Pînă pe 10 aprilie, cursul a fluctuat uşor, rămînînd peste 3,5 lei/euro. A urmat o perioadă de o lună şi jumătate în care leul a fost cotat la mai puţin de 3,5 unităţi faţă de euro, după care moneda naţională s-a depreciat şi a revenit, în a doua jumătate a lunii iunie, la valori de peste 3,6 lei.

Pînă în toamnă, evoluţia a fost relativ stabilă, în jurul nivelului de 3,5 unităţi. Moneda naţională a cunoscut însă, în ultimele două luni, o apreciere accelerată, peste prognozele analiştilor şi autorităţilor. Cursul minim din acest an, de 3,3576 lei/euro, a fost înregistrat pe 22 decembrie, iar cel mai înalt nivel, de 3,6846 lei/euro, pe 5 ianuarie. În prognoza de toamnă, Comisia Naţională de Prognoză a anticipat, pentru acest an, un curs mediu de 3,55 lei/euro, pentru ca anul viitor raportul să se plaseze la 3,53 lei/euro. În raport cu dolarul, moneda naţională s-a apreciat şi mai mult, avansul fiind în termeni nominali de 17,38%. Cursul leu/dolar a fluctuat în acest an între valoarea maximă de 3,0930 unităţi, atinsă în prima zi a acestui an, la cea minimă, de 2,5413 unităţi, pe 22 decembrie. Dacă în primele şedinţe ale anului, cursul a depăşit pragul de 3 lei/dolar, la jumătatea lunii ianuarie a scăzut sub acest nivel, pentru prima dată după data de 28 octombrie 2005. La începutul lunii martie, moneda americană a fost cotată la 2,8960 lei, pragul de 2,8 lei fiind reatins prima dată după cinci luni. În lunile martie şi aprilie, cursul a continuat să fluctueze, iar la finele lunii aprilie s-a plasat la 2,7905 lei/dolar. Începînd din luna noiembrie, cursul nu a mai depăşit pragul de 2,7 lei/dolar, coborînd la 2,5782 lei/dolar, cel mai redus nivel consemnat de la începutul anului 2001. Cursul anunţat de BNR pentru ultima zi din acest an este de 2,5676 lei/dolar.