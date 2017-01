Leul s-a apreciat la maximul ultimilor cinci ani în raport cu dolarul

Cererea de lei din piaţa interbancară a impulsionat moneda naţională să se aprecieze faţă de euro şi în şedinţa de ieri, evoluţia fiind în contrast cu variaţiile negative ale valutelor din regiune. La deschidere, băncile au cotat euro la 3,4840 - 3,4860 lei, iar sedinţa a început cu interese la cumpărare, care au mutat intervalul de tranzacţionare în jurul nivelului de 3,49 lei/euro, maximul zilei. Ordinele de vînzare emise ulterior în piaţă au contrabalansat raportul, care a revenit la 3,485 unităţi, unde s-a menţinut pînă la finalul şedinţei. Banca Naţională a României a calculat un curs de referinţă de 3.4904 lei pentru un euro, cu 0,43 bani peste nivelul raportului din ziua precedentă.

Cotaţia dolarului în raport cu moneda naţională a coborît la 2,6674 unităţi, nivelul minim după luna februarie 2001, potrivit cursului de referinţă anunţat de BNR. Referinţa a scăzut cu 2,28 bani (0,85%) faţă de valoarea de 2,6902 lei/dolar din ziua precedentă. Precedentul minim a fost înregistrat în 7 februarie 2001, cînd moneda americană a fost cotată la 26.653 lei vechi (2,6653 lei). Aprecierea leului se datorează scăderii puternice a dolarului în raport cu euro pe pieţele internaţionale, cotaţia atingînd, ieri, maximul ultimului an şi jumătate, potrivit dealerilor. "Raportul euro-dolar a spart astăzi (n.r. - ieri) pragul de 1,3 unităţi şi a atins un maxim de 1,308 unităţi, cel mai ridicat nivel din ultimul an şi jumătate", a declarat dealerul unei bănci. Pe piaţa monetară, dobînzile au revenit în jurul nivelului de politică monetară şi s-au plasat în intervalul 8,5 - 9% pe an, odată cu începutul unei noi perioade de rezervă.