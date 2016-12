Leul s-a apreciat nesemnificativ

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2529 lei/euro, aproape neschimbat faţă de cel de miercuri, de 4,2531 lei/euro, iar faţă de moneda americană, cursul a scăzut cu 0,59%, la 3,2522 lei/dolar. Cursul leului a coborât cu aproape 2 bani, la 3,2522 lei/dolar, marcând o apreciere a leului faţă de nivelul de miercuri, de 3,2714 lei/dolar. Pe piaţa internaţională, euro a atins, ieri, cel mai ridicat nivel din ultimele 11 săptămâni faţă de dolar, ca urmare a cererii ridicate de la sfârşit de lună, dar şi de date economice pozitive în regiunea monedei unice europene. Pe piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut uşor sub nivelul dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. În prima parte a zilei de ieri, banca naţională a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 5,09% pe an, faţă de 5,53% pe an, miercuri, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 5,59%, de la 6,03% în şedinţa precedentă.