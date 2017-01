Leul s-a apreciat nesemnificativ

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2234 lei/euro, în scădere cu mai puţin de un ban (0,09%) faţă de nivelul de marţi, în condiţiile în care leul a câştigat teren în prima parte a zilei pe piaţa interbancară, după care s-a depreciat uşor. Marţi, banca centrală afişase un curs de referinţă de 4,2274 lei/euro. Leul s-a depreciat uşor în primele tranzacţii de miercuri, de la 4,2280, la 4,23 lei/euro, după care cursul a scăzut spre 4,2180 lei/euro. Ulterior, însă, leul s-a depreciat uşor până la 4,2250 lei/euro. Faţă de moneda americană, cursul de referinţă afişat de BNR a scăzut la 3,4369 lei/dolar, cu aproape un ban (0,18%) faţă de nivelul de marţi, de 3,4432 lei/dolar. Pe piaţa internaţională, evoluţia monedei americane faţă de cea europeană a fost inversă celei înregistrate de monedele emergente din regiune. Dolarul s-a apreciat iniţial de la 1,2270 la 1,2246 dolari/euro, după care s-a depreciat la 1,2302 dolari/euro pentru ca apoi cursul să revină la 1,2280 dolari/euro. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut mult sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an, ajungând să încadreze rata dobânzii oferite de banca centrală la facilitatea de depozit, de 2,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 1,85% pe an, în scădere faţă de nivelul de marţi de 1,91%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 2,35%, de la 2,41% în şedinţa precedentă.