Leul s-a apreciat nesemnificativ

Moneda naţională a înregistrat variaţii nesemnificative comparativ cu euro, în şedinţa interbancară de ieri, iar cursul s-a menţinut uşor sub 4,22 lei/euro pe tot parcursul şedinţei, ultimele transferuri din piaţa interbancară fiind realizate la 4,2165 - 4,2190 lei/euro. La deschiderea şedinţei, băncile cotau euro la 4,2160 - 4,2180 lei, în coborîre faţă de finalul sesiunii de luni, cînd euro era transferat la 4,2220 - 4,2235 lei. În prima oră de tranzacţionare, cursul a atins un minim de 4,2130 - 4,2160 lei/euro, însă paritatea a mai crescut uşor, iar la ora 10:20, băncile afişau cotaţii de 4,2170 - 4,2185 lei/euro, nivel la care s-au menţinut în prima parte a zilei. Nivelul maxim atins ieri de cursul de schimb s-a situat la 4,2180 - 4,2200 lei/euro. Banca Naţională a României (BNR) a publicat o referinţă de 4,2175 lei/euro, cu 0,68 bani sub nivelul de luni, 4,2243 lei/euro. Rata de referinţă calculată luni de BNR a atins nivelul maxim din ultimele trei săptămîni, o rată mai mare fiind afişată de banca centrală la 24 iunie, cînd euro a fost cotat la 4,2284 lei. Pentru dolar, cursul de referinţă a continuat să coboare, la 3,0183 lei/dolar, cu 1,08 bani sub cotaţia din ziua precedentă. Dobînzile practicate de băncile comerciale pentru sumele plasate pe termen scurt, cu scadenţa la o zi, au crescut faţă de luni, de la 8,44 - 8,94% la 8,49% - 8,99%, iar randamentele la o săptămînă se situează la 8,63% - 9,13%.