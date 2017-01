Leul s-a apreciat pe piaţa interbancară

Oscilaţiile raportului leu/euro au fost reduse în şedinţa interbancară de ieri, dar moneda naţională s-a apreciat uşor, remontînd o parte din pierderea din ziua precedentă. Ultimele transferuri ale zilei au fost perfectate la 3,5270 - 3,5320 lei/euro, în scădere cu 0,3 bani faţă de nivelul închiderii de miercuri. Băncile au cotat euro, la începutul şedinţei, la 3,5260 - 3,5310 lei, iar raportul a urcat treptat, sub presiunea cumpărărilor de valută, şi a atins maximul zilei la 3,5300 - 3,5350 lei/euro. Ulterior, în piaţă au apărut ordine de vînzare, care au determinat scăderea intervalului de tranzacţionare pînă la nivelul de la deschidere. Spre finalul şedinţei cotaţia a înregistrat o uşoară creştere, dar în ansamblu leul a încheiat ziua în cîştig faţă de moneda europeană.

BNR a anunţat un curs de referinţă de 3,5302 lei/euro, în scădere cu 0,32 bani faţă de raportul de miercuri. Moneda americană a pierdut 0,86 bani, referinţa coborînd la 2,7469 lei/dolar. Pe piaţa monetară, dobînda medie calculată de BNR pentru depozitele atrase pe o zi (overnight) a urcat uşor faţă de ziua precedentă, la 8,16% pe an. În cazul depozitelor plasate overnight, dobînda s-a plasat la 9,04% pe an, faţă de nivelul de 8,99% pe an înregistrat miercuri.