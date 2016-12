Leul s-a apreciat

Banca centrală a afişat ieri un curs de referinţă de 4,1641 lei/euro, în scădere cu peste 2 bani (0,56%) faţă de maximul ultimelor patru luni din şedinţa anterioară, în condiţiile în care şi celelalte monede din regiune s-au apreciat după ce a fost aprobat planul de ajutorare a ţărilor din zona euro. Vineri, Banca Naţională a României (BNR) afişase un curs de referinţă de 4,1874 lei/euro. BNR nu mai afişase un curs de referinţă atât de ridicat din 5 ianuarie 2010, când se situa la 4,2077 lei/euro. Peste noapte, leul a fost cotat la niveluri ridicate, de peste 4,18 lei/euro, dar, după deschiderea şedinţei valutare locale, cursul a scăzut spre 4,15 lei/euro, iar la 13.05, euro era cotat la 4,1650 lei. Şi monedele din regiune s-au apreciat puternic. Cursul monedei poloneze a scăzut rapid, de la 4,1170, la 3,98 zloţi/euro, după care a revenit la 4,0150 zloţi/euro, iar cursul monedei ungureşti a coborât, la rândul său, de la 279,60, la 272,60 forinţi/euro, după care a revenit la 274,30 forinţi/euro. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,1976 lei/dolar, în scădere cu aproape 9 bani (2,66%) faţă de maximul de vineri, de 3,2851 lei/dolar. BNR nu mai afişase un curs atât de ridicat din 18 martie 2009, când se situa la 3,2883 lei/euro. Evoluţia monedelor din regiune a fost inversă celei înregistrate de moneda americană, care s-a depreciat iniţial de la 1,2807, la 1,3090 dolari/euro, după care a revenit la 1,30 dolari/euro. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut uşor sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 5,59% pe an, în scădere faţă de nivelul de vineri, de 8,21%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 6,09 %, de la 8,71% în şedinţa precedentă.