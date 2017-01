Leul s-a apreciat uşor într-o piaţă interbancară liniştită

Cotaţia monedei naţionale în raport cu euro a coborît uşor în şedinţa interbancară de ieri, aprecierea leului avînd loc într-o piaţă fară apetit pentru tranzacţionare, cu volume reduse. Băncile au operat ultimele transferuri ale zilei în intervalul 3,5340 - 3,5390 lei/euro, cu 0,2 bani mai jos faţă de nivelul de la închiderea de vineri. Euro a fost cotat, în deschiderea şedinţei, la 3,5360 - 3,5410 lei şi în prima parte a zilei ordinele de vînzare au mutat uşor raportul de schimb, care a coborît pînă la nivelul minim al zilei, de 3,5330 - 3,5390 lei/euro.

"Cotaţia a avut ulterior o revenire şi a avansat la 3,5340 - 3,5390 lei/euro, unde s-a stabilizat pînă în finalul şedinţei. A fost o piaţă liniştită, cu volume reduse, iar clienţii străini au fost aproape absenţi de la tranzacţionare. Mă aştept ca în următoarea perioadă raportul să oscileze într-o bandă îngustă, în intervalul 3,53 - 3,55 unităţi" a declarat dealerul unei bănci. BNR a anunţat un curs de referinţă de 3,5361 lei/euro, cu 0,27 bani peste nivelul raportului de vineri. Moneda americană a avut o evoluţie contrară şi a pierdut 0,34 bani, coborînd la 2,7855 lei. Pe piaţa monetară, banca centrală a atras, ieri, depozite la o lună, cu dobîndă de 8,75% pe an, de la 11 bănci comerciale, în valoare de 1,31 miliarde lei. În urma operaţiunii, dobînzile la depozitele pe o zi (overnight) au urcat uşor la 8,75 - 9,25% pe an, de la 8,25 - 9% pe an în şedinţa de vineri.