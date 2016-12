Leul s-a apreciat uşor

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2571 lei/euro, cu 0,17% mai mic faţă de nivelul de vineri, de 4,2642 lei/euro, dar faţă de moneda americană cursul a crescut cu 0,18%, la 3,3003 lei/dolar. Cursul leului a scăzut cu aproape un ban la 4,2571 lei/euro. Faţă de dolar, cursul a urcat cu aproape un ban (0,18%) la 3,3003 lei/dolar, marcând o uşoară depreciere a leului faţă de nivelul de vineri de 3,2943 lei/dolar. Pe piaţa internaţională, dolarul s-a depreciat iniţial de la 1,2880 la 1,2958 dolari/euro, dar apoi a recuperat din terenul pierdut până la 1,2910 dolari/euro. Pe piaţa monetară dobânzile pe termen foarte scurt au revenit ieri la nivelul dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an, ca urmare a începerii unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii, care a sporit cererea de lei din partea băncilor. În prima parte a zilei, banca naţională a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 6,01% pe an, faţă de 3,65% pe an, vineri, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a urcat la 6,51%, faţă de 4,14% în şedinţa precedentă.