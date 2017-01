Leul s-a apreciat uşor

Cursul de schimb a încheiat şedinţa de vineri la 4,1000 - 4,1025 lei/euro, respectiv cu 0,75 - 0,6 bani sub ultimele cotaţii de joi, într-o piaţă apatică şi cu volume reduse de valută tranzacţionată, în contextul în care pieţele externe sunt închise de sărbătorile pascale. Primele transferuri de vineri au fost realizate la 4,1060 - 4,1080 lei/euro, cotaţii cu puţin sub paritatea de la finalul şedinţei anterioare, de 4,1075 - 4,1085 lei/euro. În a doua parte a zilei, paritatea s-a menţinut uşor peste 4,1 lei/euro, iar potrivit dealerilor, volumele de valută tranzacţionate au fost foarte reduse. Cursul de referinţă publicat de Banca Naţională a României (BNR), de 4,1034 lei/euro, a scăzut cu 0,6 bani în comparaţie cu rata oficială de joi, de 4,1094 lei/euro. Paritatea din ziua anterioară a reprezentat cel mai ridicat nivel din ultimele cinci săptămâni. Băncile comerciale au practicat dobânzi de 2,64% - 3,14% pentru plasamentele cu scadenţa la o zi, sub randamentele de joi, care au variat între 3,17% şi 3,67%. Totodată, au scăzut şi dobânzile pentru sumele plasate pe termen de o săptămână, acestea ajungând la 3,05% - 3,55%, faţă de sesiunea anterioară, când au oscilat între 3,61% şi 4,11%.