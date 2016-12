Leul s-a apreciat uşor

Primele tranzacţii realizate ieri pe piaţa inerbancară au fost efectuate la 4,2670 - 4,2700 lei/euro, paritate cu 0,6 bani sub ultimele cotaţii de vineri, de 4,2730 - 4,2760 lei/euro. Cursul a urcat în prima oră la 4,2730 lei/euro, însă pentru scurt timp, deoarece a scăzut imediat sub 4,2700 lei/euro. În a doua parte a zilei, piaţa a fost liniştită, tranzacţiile fiind realizate la parităţi care au oscilat în jurul a 4,2660 lei/euro. Rata de schimb a încheiat şedinţa de ieri pe piaţa interbancară locală la 4,2665 - 4,2680 lei/euro, respectiv cu 0,65 - 0,8 bani sub ultimele cotaţii de vineri, aprecierea leului fiind explicată de dealeri prin corelarea monedei naţionale cu tendinţa de întărire uşoară a valutelor din regiune. Cursul de referinţă publicat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) a coborît cu 1,12 bani, la 4,2670 lei/euro, după ce, vineri, a atins cel mai ridicat nivel din ultimele şase luni. BNR a anunţat vineri o rată de schimb de 4,2782 lei/euro. Dobînzile practicate ieri dimineaţă de băncile comerciale pentru sumele plasate pe termen de o zi s-au menţinut la niveluri ridicate, fiind cuprinse între 10,84% şi 11,38%, faţă de randamentele de vineri, de 10,97% - 11,51%. Pentru depozitele cu scadenţa la o săptămînă, randamentele au fost de 10,7% - 11,25%, cu puţin sub dobînzile de vineri.