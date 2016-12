Leul s-a apreciat uşor

Moneda naţională s-a apreciat uşor în şedinţa interbancară de ieri, pe o piaţă liniştită, în lipsa jucătorilor londonezi, ultimele transferuri din piaţa locală realizîndu-se între 4,1685 - 4,1720 lei/euro, puţin sub nivelul de vineri. Pentru scurt timp, cotaţiile au început să coboare şi au atins un minim de 4,1680 lei/euro, pentru ca, ulterior, să revină pe creştere uşoară. Banca Naţională a Românei a publicat o rată de referinţă de 4,1725 lei/euro, în scădere cu 0,37 bani faţă de nivelul publicat vineri, de 4,1762 lei/euro. Leul a continuat să se aprecieze şi în raport cu dolarul american, pentru a treia zi consecutiv, astfel că rata oficială de schimb a fost de 2,9849 lei/dolar, respectiv cu 0,89 bani sub cursul de la finele săptămînii, cînd moneda americană a fost cotată la 2,9938 lei. Dobînzile practicate ieri de băncile comerciale pentru depozitele cu scadenţa la o zi au urcat la 9,48-9,98% faţă de randamentele de vineri, de 5,94 - 6,44%, cînd băncile aveau lichidităţi în exces pentru sfîrşitul perioadei de rezervă. BNR a injectat ieri în piaţa băncilor 5 miliarde lei (1,2 miliarde euro), printr-o operaţiune de tip repo cu 13 participanţi, la o dobîndă de 9,5% pe an şi scadenţa la o lună, a spus un dealer din piaţă. Băncile au din nou nevoie de bani deoarece, în jurul datei de 25 ale lunii, se fac plăţi mai mari.