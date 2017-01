Leul s-a depreciat cu 0,18% faţă de moneda europeană

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu 0,18% faţă de euro pînă la 3,3128 lei/euro, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută din prima parte a zilei, venite preponderent de la investitorii străini, susţin dealerii. \"Leul a fost în uşoară depreciere faţă de euro la deschiderea şedinţei valutare, dar ulterior, moneda naţională s-a apreciat treptat pînă la 3,31 lei/euro\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3128 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 59 de lei vechi (0,18%) faţă de euro, de la 3,3069 lei/euro, cît era vineri. Leul a deschis şedinţa valutară în uşoară depreciere faţă de euro, la 3,3200-3,3250 lei/euro, după care a început să recupereze din terenul pierdut, pînă la 3,3110 lei/euro. În jurul orei 14:00, euro era cotat la 3,3120-3,3135 lei.

Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 146 de lei vechi (0,6%) faţă de dolar, de la 2,4165 lei/dolar, cît era vineri, la 2,4019 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,66% pe an, faţă de 5,16% pe an, cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a urcat la 6,56% pe an, de la 6,19%, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au urcat uşor la 6-7% pe an de la 5,5-6,5% pe an, cît erau vineri, în aşteptarea licitaţiei organizate, ieri, de BNR. Banca centrală a atras 4 miliarde de lei în depozite la două săptămîni, la care a acceptat să acorde o dobîndă medie de 6,84% pe an.