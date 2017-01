Leul s-a depreciat nesemnificativ

Banca centrală a afişat, ieri, un curs de referinţă de 4,1864 lei/euro, în creştere cu mai puţin de un ban (0,07%) faţă de nivelul din şedinţa anterioară. Miercuri, Banca Naţională a României (BNR) afişase un curs de referinţă de 4,1835 lei/euro. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,4072 lei/dolar, în scădere cu mai puţin de un ban (0,13%) faţă de nivelul de miercuri, de 3,4116 lei/dolar. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt se menţin sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. În prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 5,65% pe an, în scădere faţă de nivelul de miercuri, de 5,71%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 6,15%, de la 6,21% în şedinţa precedentă.