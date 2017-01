Leul s-a depreciat

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2779 lei/euro, în creştere cu 0,10% faţă de şedinţa precedentă, în vreme ce dolarul american a reînceput să piardă teren în raport cu moneda naţională, ajungând la 3,0570 lei/dolar. Cursul BNR de marţi a fost de 4,2737 lei/euro. În prima parte a zilei, cursul monedei naţionale a coborât uşor, de la 4,2748, la 4,2721 lei/euro, după care s-a stabilizat la 4,2778 lei/euro în jurul orei 13.00. Pentru dolarul american, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,0570 lei/dolar, mai mic cu 1,11% faţă de nivelul de 3,0913 lei/dolar din şedinţa anterioară. Pe piaţa internaţională, dolarul american s-a depreciat, de la 1,3946, la 1,4002 dolari/euro, însă cursul a urcat apoi la 1,3985 dolari/euro. Pe piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut uşor comparativ cu şedinţa precedentă, dar s-au situat cu mult sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. BNR a afişat în prima parte a zilei un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,73% pe an, faţă de 3,19% în şedinţa precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 3,23% pe an, de la 3,69% în şedinţa anterioară.