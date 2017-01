Leul s-a depreciat

Banca centrală a afişat vineri un curs de referinţă de 4,2051 lei/euro, în creştere cu 1,87 bani (0,45%) faţă de nivelul din şedinţa anterioară. Joi, Banca Naţională a României (BNR) afişase un curs de referinţă de 4,1864 lei/euro. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,4499 lei/dolar, în creştere cu 4,27 bani (1,25%) faţă de nivelul de joi, de 3,4072 lei/dolar. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt se menţin sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 4,99% pe an, în scădere faţă de nivelul de joi, de 5,65%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR) dobânda a coborât la 5,49%, de la 6,15% în şedinţa precedentă. Pe piaţa internaţională, moneda europeană s-a apreciat vineri în faţa dolarului american şi a yenului japonez, pe fondul reducerii nervozităţii investitorilor, care nu s-au mai simţit obligaţi să cumpere valută, după creşterile generalizate de pe burse, informează Bloomberg. Moneda europeană s-a apreciat în faţa dolarului american la un curs de 1,2205 dolari/euro vineri dimineaţă la Londra, faţă de 1,2163 dolari/euro joi seară la New York. Pe 1 iunie dolarul s-a apreciat cel mai mult în faţa euro din aprilie 2006, fiind cifrat la valoarea de 1,2111dolari/euro. Yenul japonez s-a depreciat şi el în faţa monedei unice la 113,32 yeni/euro, faţă de 112,76 yeni/euro, dar şi în faţa dolarului american, fiind cotat la 92,81yeni/dolar, în creştere faţă de 92,71 yeni /dolar.