Leul s-a depreciat

Banca centrală a afişat ieri un curs de referinţă de 4,1492 lei/euro, în creştere cu peste un ban (0,34%) faţă de cel din şedinţa anterioară, în condiţiile în care şi celelalte valute din regiune cu regim de tranzacţionare similar leului au pierdut teren în faţa monedei europene. Banca Naţională a României (BNR) a afişat marţi un curs de referinţă de 4,1352 lei/euro. Cursul leului a urcat în primele tranzacţii de la 4,1490, la 4,1570 lei/euro, după care cursul a coborât la 4,1470 lei/euro, iar la 13.05, băncile tranzacţionau un euro cu 4,15 lei. În regiune, moneda poloneză a înregistrat, de asemenea, o depreciere pronunţată în faţa monedei europene, de la 4,0115, la 4,04 zloţi/euro, după care a revenit la 4,01 zloţi/euro, iar moneda ungurească a pierdut teren de la 275,90, la 277,80 forinţi/euro, pentru ca, pe urmă, să revină la 275,20 forinţi/euro. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,1975 lei/dolar, în creştere cu aproape 5 bani (1,54%) faţă de nivelul de marţi, de 3,1491 lei/dolar. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au crescut uşor, dar s-au menţinut sub nivelul noii dobânzi de politică monetară, de 6,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 4,42% pe an, în creştere faţă de nivelul de marţi, de 3,70%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a urcat la 4,92%, de la 4,20% în şedinţa precedentă.