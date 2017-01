Leul s-a depreciat uşor în faţa monedei europene

Leul s-a depreciat uşor, ieri, (0,13%) faţă de moneda europeană pînă la 3,3508 lei/euro, ca urmare a cîtorva ordine de cumpărare de euro în schimbul leilor, susţin dealerii. \"Leul a avut o uşoară tendinţă de depreciere faţă de euro, dar intervalul de tranzacţionare a fost destul de mic. Şi celelalte monede din regiune şi-au menţinut cotaţiile la un nivel apropiat de cel de joi, cu excepţia lirei turceşti care a înregistrat o uşoară tendinţă de apreciere\", a spus dealerul-şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3508 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 0,13% faţă de euro, de la 3,3463 lei/euro, cît era joi. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4315 la 1,4378 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, moneda americană era cotată la 1,4365 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu un ban (0,43%) faţă de dolar, de la 2,3430 lei/dolar, cît era joi, la 2,3329 lei/dolar.

Euro a atins, ieri, un nivel record faţă de moneda americană, ajungînd la 1,4388 dolari pe unitate, după ce datele nefavorabile cu privire la economia SUA au intensificat aşteptările cu privire la o posibilă reducere a ratei dobînzii de referinţă săptămîna viitoare. \"Este dificil să găsim factori care să conducă la aprecierea dolarului. Toată lumea este convinsă că Rezerva Federală americană (Fed) va reduce, pe 31 octombrie, rata dobînzii de referinţă cu 0,25 puncte procentuale, chiar există investitori care speculează că Fed va decide o diminuare cu 0,5 puncte procentuale a dobînzii\", a declarat Niels Christensen, analist apecializat pe piaţa valutară internaţională la Nordea Copenhaga. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,04% pe an, la un nivel similar cu cel din ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,68% pe an, de la 7,71% pe an cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 7,25-7,75% pe an, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii. Nivelul ridicat al dobînzilor a stimulat, de asemenea, aprecierea leului. Depozitele interbancare în lei la o săptămînă au dobînzi mai mari, de 7,5-8% pe an, întrucît piaţa se aşteaptă ca banca centrală să mărească dobînda cheie pe 31 octombrie, susţin dealerii.