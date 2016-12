Leul s-a depreciat uşor

Banca Naţională a României (BNR) a afişat vineri un curs de referinţă de 4,1814 lei/euro, în uşoară creştere (0,07%) faţă de nivelul din şedinţa anterioară, în condiţiile în care monedele din regiune au avut o depreciere mai pronunaţată faţă de euro. Joi, Banca Naţională a României (BNR) afişase un curs de referinţă de 4,1785 lei/euro. După o uşoară tendinţă de depreciere în debutul şedinţei, de la 4,1880, la 4,1930 lei/euro, moneda naţională s-a apreciat treptat până la 4,18 lei/euro, iar la 14.00, euro era cotat la 4,1830 lei. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,3633 lei/dolar, în creştere cu peste 4 bani (1,28%) faţă de nivelul de joi, de 3,3209 lei/dolar. Moneda americană s-a apreciat faţă de euro de la 1,2576, la 1,2433 dolari/euro la mijlocul zilei. Euro a atins vineri cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni în faţa dolarului, pe fondul măsurilor de austeritate luate de ţările membre, care ar putea afecta creşterea economică. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt se menţin la niveluri scăzute, sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 4,13% pe an, în uşoară creştere faţă de nivelul de joi, de 3,53%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a urcat la 4,63%, de la 4,03% în şedinţa precedentă.