Leul s-a depreciat uşor

Banca centrală a afişat, ieri, un curs de referinţă de 4,1352 lei/euro, în creştere cu aproape un ban (0,19%) faţă de cel din şedinţa anterioară, în condiţiile în care şi celelalte valute din regiune cu regim de tranzacţionare similar leului au pierdut teren în faţa monedei europene. Luni, Banca Naţională a României (BNR) afişase un curs de referinţă de 4,1275 lei/euro. Cursul leului a urcat treptat, de la 4,1275, la 4,1380 lei/euro în prima parte a zilei, după care a început să oscileze în apropierea nivelului de 4,1340 lei/euro. În regiune, moneda poloneză a înregistrat, de asemenea, o depreciere pronunţată în faţa monedei europene, de la 3,9184, la 3,9495 zloţi/euro, iar moneda ungurească a pierdut teren, de la 269,45, la 272,32 forinţi/euro. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,1491 lei/dolar, în creştere cu peste 3 bani (1%) faţă de nivelul de luni, de 3,1178 lei/dolar. Pe piaţa internaţională, dolarul a avut o tendinţă pronunţată de apreciere, de la 1,3214, la 1,3115 dolari/euro. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut din nou, îndepărtându-se de nivelul dobânzii cheie, de 6,50% pe an, în condiţiile în care, de astăzi, va intra în vigoare noua dobândă de politică monetară, de 6,25% pe an, potrivit deciziei de ieri a Consiliului de Administraţie al băncii centrale. În prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 3,70% pe an, în scădere faţă de nivelul de luni, de 4,58%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 4,20%, de la 5,08% în şedinţa precedentă.