Leul s-a „dezghețat“ în plin ger

Cursul leu/euro a scăzut ieri cu aproape 1 ban şi a coborât sub 4,49 unități, la cel mai redus nivel din acest an, în contextul unei repoziţionări a investitorilor străini faţă de activele cu randamente mai ridicate, dar considerate şi mai riscante. Referinţa euro a scăzut cu 0,78 bani, la 4,4882 lei. Tot ieri, paritatea dolarului a urcat cu 1,95 bani, la 3,8131 lei. Un curs mai ridicat a fost atins cel mai recent la 24 iulie 2012, la 3,8343 lei/dolar. Pentru francul elveţian, BNR a anunţat un curs de 3,7372 lei/euro, în scădere cu 0,65 bani faţă de ziua precedentă. După ședința de politică monetară de miercuri, guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, a subliniat că „BNR este pregătită să intervină rapid în cazul unor situaţii de dezechilibre în pieţele interbancare, la fel cum s-a întâmplat şi anul trecut“. „Categoric, leul este o monedă vie şi reacţionează la ce se întâmplă în jur. A avut perioade prelungite de odihnă, dar acum se mișcă. Mai pot să apară şi dezechilibre. În decembrie, spre exemplu, Ministerul Finanţelor a făcut multe plăţi masive, iar în piaţă au apărut mulți lei. Noi nu stăm să ne uităm, ci reacţionăm“, a spus Isărescu. El a precizat că nu există motive pentru mişcări ample ale cursului de schimb, întrucât deficitul de cont curent al balanţei de plăţi este mic şi acoperit de investiţiile străine directe - „BNR nu are un obiectiv de curs și nu este deranjată de mișcări de până la 5%“. Cât despre inflație, Isărescu a recunoscut că o inversare a trendului cotaţiilor internaţionale ale petrolului ar avea un impact semnificativ asupra preţurilor de consum - „După anumite praguri, înșişi furnizorii de ţiţei ale căror bugete publice depind de livrări, cum sunt Rusia sau Venezuela, alimentează scăderea, în mod paradoxal, prin creşterea ofertei. Acum, întrebarea de 1.000 de puncte este următoarea - cât se va mai ieftini petrolul? Ne chinuim să găsim un răspuns“.