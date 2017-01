Leul s-a menţinut la nivelul de 3,35 lei/euro

Leul s-a depreciat, ieri, cu 0,03% faţă de moneda europeană, pînă la 3,3524 lei/euro, pe o piaţă caracterizată de lipsa unor ordine semnificative de tranzacţionare, susţin dealerii. După deschiderea şedinţei valutare, cînd euro era cotat la 3,3520-3,3550 lei, cursul s-a stabilizat în jurul valorii de 3,3500-3,3550 lei/euro. În jurul orei 13:55, euro era cotat la 3,3515-3,3565 lei. \"Piaţa este destul de liniştită, iar cursul oscilează uşor în jurul nivelului de 3,3500 lei/euro. Nici monedele celorlalte ţări emergente nu au înregistrat mişcări semnificative\", a spus dealerul Băncii Comerciale Carpatica (BCC), Florin Ţucneanu. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3524 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,03%) faţă de euro, de la 3,3515 lei/euro, cît era luni.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4237 la 1,4155 dolari/euro, iar în jurul orei 13:55, ora României, cotaţia era de 1,4155 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,51%) faţă de dolar, de la 2,3528 lei/dolar, cît era luni, la 2,3648 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,81% pe an, faţă de 6,75% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,67% pe an, de la 7,64% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut uşor la 7,75-8% pe an de la 7,30-7,80% pe an, ca urmare a nevoii de lichiditate din piaţă.