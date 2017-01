Leul s-a menţinut la nivelul de 3,38 lei/euro

Leul s-a apreciat, ieri, cu 0,06% faţă de moneda europeană pînă la 3,3803 lei/euro, în lipsa unor ordine semnificative de tranzacţionare şi fără să fie influenţat de decizia de marţi a băncii centrale de menţinere a dobînzii cheie la 7% pe an, susţin dealerii. \"Piaţa este destul de liniştită, iar cursul nu s-a mişcat foarte mult, euro fiind tranzacţionat la jumătatea zilei la un nivel apropiat de cel de dimineaţă. Decizia BNR nu a influenţat cursul de schimb, probabil pentru că piaţa se aştepta ca banca centrală să menţină dobînda de politică monetară la 7% pe an\", a spus dealerul Băncii Transilvania Florin Bota. Celelalte monede din regiune au avut, de asemenea, o evoluţie fără fluctuaţii importante. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3803 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,06%) faţă de euro, de la 3,3822 lei/euro, cît era miercuri.

După deschiderea şedinţei valutare la 3,3765-3,3795 lei/euro, moneda naţională s-a apreciat pînă la 3,3745 lei/euro, după care a revenit la 3,3783 lei/euro. În jurul orei 14:15, euro era cotat la 3,3730-3,3780 lei. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,4125 şi 1,4166 dolari/euro, iar în jurul orei 14:15, ora României, cotaţia era de 1,4160 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,22%) faţă de dolar, de la 2,3948 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,3894 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,07% pe an, faţă de 7,04% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,99% pe an, de la 7,95% pe an cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel ridicat de 7,5-8,5% pe an, ca urmare a nevoii de lichiditate din piaţă. Băncile au nevoie de lei în această perioadă din cauza plăţilor mai mari pe care clienţii lor trebuie să le facă la bugetul de stat.