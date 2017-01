Leul s-ar putea aprecia uşor în această săptămînă

Analiştii se aşteaptă ca, în următoarele cinci zile, leul să se menţină în intervalul în care a fost tranzacţionat săptămîna trecută, între 3,3750-3,4050 lei/euro, cu o uşoară tendinţă de apreciere, în funcţie şi de evoluţia celorlalte monede est-europene. Analiştii apreciază că astăzi moneda naţională se va aprecia uşor, cînd va fi tranzacţionată între 3,3780-3,3900 lei/euro, ca urmare a interesului sporit al pieţei pentru decizia Băncii Naţionale a României (BNR) privind dobînda de politică monetară. Leul s-a apreciat în ultimele zile ale săptămînii trecute, de la 3,4104 lei/euro, cît era cursul oficial de marţi, la 3,3877 lei/euro, cît afişa BNR vineri. Între 26 ianuarie şi 2 februarie, leul s-a apreciat cu 0,67%, de la 3,4107, la 3,3877 lei/euro, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută forte venite de la investitorii străini, care au apreciat şi celelalte monede est-europene. Pe piaţa monetară, dobînzile au crescut uşor spre finalul săptămînii trecute, pînă la 7,5-8,5% pe an la depozitele overnight (cu scadenţa la 24 ore), ca urmare a scăderii temporare a lichidităţii din piaţă. Piaţa monetară va rămîne pe tot parcursul săptămînii plină de lichiditate, iar analiştii se aşteaptă la o scădere a dobînzilor începînd de miercuri, cînd va reveni în piaţă un depozit de 2 miliarde lei la atras de Ministerul Finanţelor Publice în urmă cu o lună. În plus, vineri e de aşteptat ca volatilitatea să fie mai scăzută, iar volumele tranzacţionate mai mici, ca urmare a deciziei BNR privind rata dobînzii de politică monetară. Analiştii se aşteaptă ca banca centrală să micşoreze dobînda cu 50 puncte procentuale, pînă la 8,25% pe an, de teama aprecierii puternice a leului, ca urmare a intrărilor masive de capital.