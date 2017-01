Leul se apreciază uşor în raport cu euro

Banca centrală a afişat, ieri, un curs de 3,3515 lei/euro, în creştere cu 0,13% faţă de cotaţia oficială de vineri, ca efect al unor ordine de vînzare de valută efectuate în a doua parte a zilei de vineri, care au compensat vînzările mari de euro ale unei bănci locale din prima şedinţă din octombrie. După deschiderea şedinţei valutare, cînd euro era cotat la 3,3370-3,3420 lei, la un nivel apropiat de cel de vineri, moneda naţională s-a depreciat pînă la 3,3550 lei/euro, după care cursul a oscilat în jurul nivelului de 3,35 lei/euro. În jurul orei 14:30, euro era cotat la 3,3485-3,3545 lei. \"Leul s-a depreciat, ieri, pentru că au fost cîteva ordine puternice de cumpărare de valută efectuate de o bancă locală. Cred că este o mişcare de corecţie după scăderea de vineri a monedei europene\", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3515 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,13%) faţă de euro, de la 3,3559 lei/euro, cît era vineri.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4218 la 1,4283 dolari/euro, iar în jurul orei 14:15, ora României, cotaţia era de 1,4234 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,59%) faţă de dolar, de la 2,3669 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3528 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,75% pe an, faţă de 7,09% pe an, cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 7,64% pe an, de la 8,03% pe an, cît era vineri. Piaţa monetară nu a fost influenţată de suma de 1,675 miliarde de lei atrasă, ieri, de BNR de la bănci, în depozite la două săptămîni la o dobîndă anuală fixă de 7%, a mai spus Noaghea. Ieri au revenit în piaţă 3,5 miliarde de lei atraşi în urmă cu două săptămîni de banca centrală.