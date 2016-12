Leul se ţine tare

Cursul leu/euro a revenit aproape de nivelul de 4,44 unităţi la jumătatea sesiunii interbancare de ieri, după o apreciere puternică în deschidere, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat o referinţă de 4,4370 unităţi, cu numai 1,08 bani sub nivelul de luni. Leul s-a apreciat şi în raport cu dolarul american, iar rata de schimb a scăzut cu 0,7 bani, de la 3,2517 la 3,2447 unităţi. Pentru francul elveţian, BNR a publicat un curs în scădere, de la 3,6001 la 3,5917 lei. Valutele din regiune afişau deprecieri uşoare în faţa euro, în aşteptarea datelor privind numărul angajaţilor din Statele Unite ale Americii. Dobânzile afişate ieri dimineaţă de băncile comerciale pentru depozitele în lei la 24 de ore (Robid şi Robor, indicatorul folosit la calculul dobânzilor variabile ale creditelor în monedă naţională) au continuat să scadă, ajungând la 1 - 1,5% an, mult sub rata de referinţă a băncii centrale, de 4,25%.