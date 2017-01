Leul, tot mai puternic în bătălia cu euro

Moneda naţională a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor patru ani şi opt luni faţă de euro, de 3,2395 lei/euro, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută care creează o presiune de apreciere a leului, susţin analiştii. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,38%) faţă de euro, de la 3,2519 lei/euro, cît era joi, la 3,2395 lei/euro, nivel ce nu a mai fost atins din 2 octombrie 2002, cînd banca centrală a afişat un curs de 32.374 lei vechi (echivalentul a 3,2374 lei noi) pentru un euro. Piaţa valutară locală s-a deschis la nivelul de 3,2410 lei/euro şi în numai o oră de tranzacţionare leul s-a apreciat pînă la 3,2370 lei/euro. Pînă la jumătatea zilei, leul cîştigase teren pînă la 3,2350 lei/euro. Investitorii străini au continuat să facă plasamente în monedele ţărilor emergente din regiune, ceea ce a dus şi la creşterea cererii de lei şi, implicit, la aprecierea monedei naţionale.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei de ieri, între 1,3304 şi 1,3332 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3310 dolari/euro. Cursul afişat vineri de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu un ban (0,41%) faţă de dolar, de la 2,4437 lei/dolar, cît era joi, la 2,4337 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,06% pe an, faţă de 6,74% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 6,81% pe an, de la 7,29% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele pe termen scurt în lei au scăzut, în prima parte a zilei, sub nivelul dobînzii de referinţă a băncii centrale de 7,25% pe an, fiind cotate la 6-6,8% pe an. "Dobînzile ar putea să crească uşor săptămîna viitoare, întrucît este de aşteptat ca banca centrală să atragă tot surplusul de lichiditate din piaţă la licitaţia pentru depozite la o lună, aşa cum a făcut în ultimele două săptămîni", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.