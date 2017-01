Leumi Bank intră în Prima Casă

Leumi Bank a început să dea credite Prima Casă, după ce a semnat ieri un protocol cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Banca are un plafon de 7,2 milioane euro, iar condiţiile de acordare a împrumuturilor rămân neschimbate faţă de etapele precedente ale programului guvernamental. Astfel, pentru creditele în lei, dobânda este Robor la trei luni plus 2,45%. Pentru cele în valută, dobânda anuală se calculează după formula Euribor la trei luni plus 3,95%. Valoarea comisionului plătit la FNGCIMM este de 0,49% pe an. „Pentru un credit de 57.000 euro, pe 30 de ani, dobânda anuală efectivă este de 5,91%, iar rata lunară ajunge la 324 euro. În total, clientul va rambursa 119.223 euro. Pentru un credit de 245.000 lei, tot pe 30 de ani, DAE este de 9,29%, iar rata lunară, de 1.912 lei. La final, clientul va fi plătit cu 701.013 lei”, spun cei de la Leumi.