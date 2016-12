Lewandowski sau Ronaldo, cine va fi decisiv pentru calificarea în semifinală?

06:59:58 / 30 Iunie 2016

Penibilul Cosmin

Sunt printre cei putini,asta-i situatia,care au vazut in direct pe Dolce,meciul Islanda-Anglia 2-1. Am trait meciul cu emotii din ce in ce mai mari cu cat se apropia de final si se contura enorma surpriza. Probabil,cu exceptia suporterilor englezi,toata lumea fotbalului au fost de partea admirabililor islandezi. Ieri am vazut,la rece,retransmisia partidei si daca luni in direct,din cauza suspansului,nu am fost sigur,de data aceasta m-am convins deplin; COSMIN BALEANU comentatorul meciului a fost de un partizanat pro-Anglia cu totul si cu totul penibil. Cam de prin min 60 cand surpriza incepuse sa prinda contur a avut pereri defetiste afirmand si reafirmand ca Islanda face de rusine fotbalul,ca nu merita calificarea culminand in ultimile 2-3 minute cu urlete deznadajduite ca Anglia nu reusea egalarea. Pentru un astfel de comentariu-partizanat ar fi trebuit nu numai retras de la Europene ci si pus pe liber din organigrama portului Dolce. Nu stiu ce va face Islanda duminica,probabil va pierde in fata Frantei,dar ceeace stiu sigur este ca Islanda a castigat grupa de calificare lasand afara pe uriasa Olanda,ca in grupe nu a fost invinsa de Portugalia si Ungaria,invingand in meci decisiv Austria ceeace unor oameni de sport obiectivi ar trebui sa le vina intrebara: oare toate rezultatele Islandei sa fie surprize intamplatoare?