Lia Perjovski expune în cadrul „Muzeului de 100 de zile”

Lia Perjovski este invitată la „Congresul Artiştilor”, unul dintre cele mai importante proiecte ale expoziţiei „dOCUMENTA”, eveniment ce se desfăşoară în Germania, la Kassel, oraş care devine, timp de o sută de zile, centrul lumii artistice mondiale. Artista va expune, în perioada 11-16 iunie, lucrări din arhiva sa de artă contemporană - un „Muzeu al cunoaşterii“, fondat ca instituţie alternativă, sursă de informare şi platformă pentru dialog istoric şi cultural.

„dOCUMENTA” este o expoziţie de artă modernă şi contemporană care are loc o dată la cinci ani, în Kassel, fiind considerată cea mai mai mare platformă artistică din Germania, fondată în anul 1955. În fiecare ediţie „dOCUMENTA” este limitată la 100 de zile de expoziţie, motiv pentru care este supranumită „Muzeul de 100 de zile“. Sub motto-ul „The Maybe Education and Public Programs“, anul acesta, curatorul desemnat al evenimentului ajuns la cea de-a XIII-a ediţie, Carolyn Christov-Bakargiev, îşi propune să iniţieze o serie de programe care să analizeze poziţia artistului în lume, modul în care se prezintă şi felul în care îşi prezintă discursul artistic în faţa publicului.