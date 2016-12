Liana McCarthy va concerta la Romanian Music Awards

Liana McCarthy, cîntăreaţa care a intrat în topuri cu piesa „Dance With Me”, va concerta în cadrul celei de-a şaptea ediţii a „Romanian Music Awards”, organizată pe 6 iunie, la Craiova. Deşi are doar 23 de ani, Liana este o artistă desăvîrşită: cîntă la cinci instrumente şi este dansatoare profesionistă.

Ediţia din acest an a evenimentului este organizată de „Music Channel” şi „Radio 21“. Cîştigătorii vor fi desemnaţi exclusiv de către public, care îşi poate exprima opţiunea prin vot, pe site-ul www.1music.ro, pînă în ziua evenimentului. Gala va fi prezentată de Alex Velea, unul dintre laureaţii ediţiei de anul trecut, care a avut loc la Iaşi.

La categoria „Best album” au fost nominalizaţi „Akcent” („Fără lacrimi”), „Animal X” („Sîmbure de drac”), „Blaxy Girls” („If You Feel My Love”), Puya („Românisme” - Partea 1) şi Smiley („În lipsa mea”), iar la secţiunea „Best Dance” se vor întrece „Akcent”, David Deejay, Inna, Nick Kamarera & Deepside DJ\'s şi „Play&Win”. Pentru „Best Female” au fost nominalizate Andra, Andreea Bănică, Cream, Elena Gheorghe şi Inna, iar pentru „Best Male” – Alex, Connect-R, Laurenţiu Duţă, Puya şi Smiley. La secţiunea „Best Group” au intrat în cursă „Akcent“, „Blaxy Girls”, „DJ Project”, „Play & Win” şi „Zero”, iar pentru „Best Hip-Hop”, lupta se va da între Bitză feat. Raku & Faibo X („Sufletul oraşului”), „Paraziţii” („De ziua ta”), Puya („Undeva-n Balkani”) şi Scînteie, Bitză & Cedryk („Ne-am pierdut nemurirea”). Pentru „Best live” au intrat în cursă „Iris”, „Mandinga”, „Paraziţii”, Smiley şi Viorica şi Ioniţă din Clejani, în timp ce pentru „Best New Act” se vor întrece DJ Layla feat. Alysa („Single Ladies”), Inna („Hot”), „Montuga” („Sofia”), Morris („Desire”), Nick Kamarera & Deepside Deejays („Beautiful Days”) şi „Play & Win („Slow Motion”). Pentru „Best Pop” au fost nominalizaţi: Alex, Andra, Andreea Bănică, Laurenţiu Duţă şi Smiley, în timp ce pentru „Best Rock” se vor lupta „Blaxy Girls”, „Direcţia 5”, Keo, „Spin“ şi „Zero”. Pentru „Best Song” se vor întrece „Akcent “ („Stay With Me), Inna („Hot”), „Play & Win” („Slow Motion”), Puya („Undeva-n Balkani”) şi Smiley („Am bani de dat”). La categoria „Best Video” au fost nominalizaţi: Andreea Bănică (Le Ri Ra), „Akcent” („That\'s My Name”), „Paraziţii” („De ziua ta”), Smiley („Am bani de dat”) şi „Zero” („Sunny Days”), în timp ce pentru „Best DJ” se vor întrece David DJ, DJ Max, DJ Sava, Nick Kamarera şi Tom Boxer. Pentru „Best Website” au fost nominalizate paginile: www.akcentonline.com, www.animalx.org, www.keo.ro, www.mariusnedelcu.ro şi www.trupazero.net.