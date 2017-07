Lia-Olguța Vasilescu: Inspecția Muncii trebuie reorganizată

Inspecția Muncii va fi reorganizată după modelul francez pentru că noi avem foarte mulți funcționari la birouri și foarte puțini inspectori în teren, a declarat, luni, la Antena 3, ministrul Muncii, Lia-Olguța Vasilescu. Aceasta a fost întrebată de Dumitru Costin, președintele BNS, de ce nu se mai regăsește în Programul de Guvernare măsura dedicată combaterii muncii fără forme legale și cea a viitorilor salariați din Inspecția Muncii care se ocupă de acest aspect. "Nu ați mai regăsit pentru că este deja pe site o modificare la Codul Muncii, este în dezbatere publică, iar Codul Muncii pe ansamblu am promis că îl modificăm împreună cu dumneavoastră pe un proiect de lege pe care l-ați depus la Parlament. Este un pachet întreg pe site, este și stattuul inspectorului de muncă acolo și reorganizarea Inspecției Muncii. Am discutat cu președintele instituției și am spus că trebuie să ne reorganizăm după modelul francez. Noi avem foarte mulți funcționari la birouri și foarte puțini inspectori în teren. Am spus așa: să rămână la birouri doar cei care e obligatoriu să rămână la birouri, cei care sunt pe contabilitate, achiziții, ceva de genul acesta, în rest toată lumea în teren. E simplu", a precizat ministrul Muncii. În ceea ce privește înghețarea numărului de posturi în administrația publică, Vasilescu a menționat că măsură se va aplica de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP), dar încă se află în discuții. Întrebată dacă vor exista disponibilizări în administrație în acest an, ministrul Muncii a răspuns: "Nu se pune problema de așa ceva. Nu se vor mai face angajări până la sfârșitul anului, este foarte posibil după sfârșitul anului să mai vedem. Oricum, nici asta nu se va face haotic, din această cauză se discută înainte până să apară Ordonanța. În Sănătate, de exemplu, ai nevoie să faci noi angajări. Noi a trebuit să mărim salariile prin Legea salarizării tocmai pentru că acolo aveam deficit de personal. E clar că acolo nu va face nimeni o blocare a posturilor", a explicat oficialul de la Muncă.

În ceea ce privește măsurile privind garanțiile pentru tineri, ministrul a afirmat că nici acestea nu au dispărut din Programul de Guvernare, dar unele au fost deja implementate, cum ar fi ucenicia și stagiul, "majoritatea în proporție de 90% sunt implementate deja".