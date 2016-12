Liber la comasare

Preşedintele Traian Băsescu a declarat ieri că este de acord cu comasarea alegerilor pentru că se evită perpetuarea campaniei electorale şi a respins ipotezele că românii “s-ar încurca la vot” sau că ar fi afectată democraţia. “Cât de democratică era alegerea preşedintelui când era suprapusă cu alegerile legislative? S-au separat că îşi făcuseră unii socoteala cu mandat prezidenţial de cinci ani. Asta a fost altceva. Dar pune cineva sub semnul întrebării faptul că erau simultan alegerile prezidenţiale cu parlamentarele? Din acest punct de vedere, nici analizele, nici presiunea foarte puternică a unora pe la televiziuni nu mă vor pune în situaţia să am altă abordare. Nu afectează cu nimic democraţia că am o urnă pentru primar şi una pentru parlamentar. Cred că nu-i afectată cu nimic democraţia dacă am o urnă şi pentru consilieri”, a declarat preşedintele Traian Băsescu. Să fie oare o coincidenţă faptul că Băsescu se declară pentru comasarea alegerilor cu o zi înaintea votării moţiunii de cenzură depusă de opoziţie? În ţara lui Băsescu nu mai putem vorbi despre coincidenţe. Este clar că preşedintele a vrut să dea un semnal parlamentarilor puterii care se gândeau că asumarea răspunderii în privinţa comasării alegerilor este o greşeală. Este de fapt un avertisment pentru toţi parlamentarii pedelişti care s-au arătat deranjaţi de faptul că Guvernul nu a dorit să treacă această lege prin Parlament. Este de fapt un nou semnal al dictaturii portocalii. Dacă această comasare a alegerilor va fi pusă în aplicare, ne întrebăm ce-i va putea opri pe cei aflaţi la putere ca undeva prin vara anului 2012 să ne anunţe că alegerile vor avea loc în 2013, sau de ce nu, în 2014, şi la putere vor rămâne tot pedeliştii. Este un scenariu posibil având în vedere tendinţele dictatoriale ale pedeliştilor, care nu mai ţin cont de nimeni şi de nimic pentru a-şi atinge scopul. Interesant este că „Noua Republică”, partidul de rezervă al preşedintelui, nu este de acord cu comasarea alegerilor. „Cetăţenii trebuie să participe la două dezbateri electorale distincte, cu teme inconfundabile. Agenda comunităţilor locale (primării şi consilii locale) nu trebuie confundată cu interesul naţional (Parlament). Stabilirea unei date comune de desfăşurare a celor două scrutinuri nu face decât să întărească poziţia baronilor locali. Decizia de comasare a alegerilor locale cu alegerile generale are ca scop maximizarea rezultatelor electorale pentru PDL”, a declarat preşedintele partidului Noua Republică, Mihai Neamţu.