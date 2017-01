Liber la mașinile nepoluante, în China

Regimul de la Beijing a început să ia lupta împotriva poluării foarte în serios, așa că a stabilit la 30% procentul mașinilor electrice care se vor vinde pe teritoriul țării în perioada 2014 - 2016. Este cea mai mare cotă dedicată automobilelor nepoluante din istoria țării. În plus, oficialii de la Beijing promit că această cotă va crește de la an la an. China este, în prezent, cea mai mare piață auto din lume, dar creșterea necontrolată a cererii a dus la mari probleme în ceea ce privește traficul, dar mai ales poluarea. Acum, strategia regimului de la Beijing s-a schimbat și oamenii sunt încurajați să achiziționeze automobile nepoluante, având de ales dintr-o serie de autovehicule hibrid, mașini electrice sau alimentate de apă, ulei sau energie solară.